Пригожин объяснил выгоду от длительной битвы за Артемовск для России

Фото: t.me/wagnernew

Затяжная битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) дает преимущество российским подразделениям. Об этом заявил бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу, 14 апреля.

— Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных. Для нас крайне выгоден Бахмут, мы перемалываем там украинскую армию и сдерживаем их маневры, — заявил Пригожин.

При этом глава ЧВК отметил, что военно-политическому руководству Украины данный населенный пункт малоинтересен, и, скорее всего, он является больше дестабилизирующим фактором, чем выгодной позицией.

При этом взятие Артемовска российскими войсками не обеспечит стремительной победы над Украиной, продолжил предприниматель. Он считает, что стратегическая роль города не так велика, поскольку «укрепрайон» в данном регионе состоит из нескольких городов, например, Северска, Славянска, Краматорска, а Артемовск является лишь частью «донбасского кольца», передает Telegram-канал пресс-службы Пригожина.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.