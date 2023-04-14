Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин объяснил выгоду от длительной битвы за Артемовск для России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пригожин объяснил выгоду от длительной битвы за Артемовск для России
Фото: t.me/wagnernew

Затяжная битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) дает преимущество российским подразделениям. Об этом заявил бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу, 14 апреля.

— Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных. Для нас крайне выгоден Бахмут, мы перемалываем там украинскую армию и сдерживаем их маневры, — заявил Пригожин.

При этом глава ЧВК отметил, что военно-политическому руководству Украины данный населенный пункт малоинтересен, и, скорее всего, он является больше дестабилизирующим фактором, чем выгодной позицией.

При этом взятие Артемовска российскими войсками не обеспечит стремительной победы над Украиной, продолжил предприниматель. Он считает, что стратегическая роль города не так велика, поскольку «укрепрайон» в данном регионе состоит из нескольких городов, например, Северска, Славянска, Краматорска, а Артемовск является лишь частью «донбасского кольца», передает Telegram-канал пресс-службы Пригожина.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

Украина Спецоперации Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте