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FT: Страны «семерки» упрекнули Швейцарию за лазейки по обходу антироссийских санкций

Ирэна Колесова
В мире
FT: Страны «семерки» упрекнули Швейцарию за лазейки по обходу антироссийских санкций
Фото: Pixabay

Страны Группы семи (G7) упрекнули швейцарские власти в том, что они якобы слишком мало борются с российскими предпринимателями, обходящими западные санкции. Об этом написала газета Financial Times, которая ссылается на письмо послов стран «семерки».

— Появилась обеспокоенность по поводу того, что швейцарские положения о конфиденциальности могут быть использованы для того, чтобы скрыть следы финансовых убежищ. Мы также обеспокоены тем, что правоохранительные органы не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур из-за положений о конфиденциальности, — цитирует издание письмо послов.

В статье указано, что письмо было направлено правительству Швейцарии. Его подписали послы многих стран, в том числе Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии. Отдельно указано на то, что в Швейцарии невозможно заморозить счета людей, у которых есть двойное гражданство или которые считаются официальными резидентами страны, передает ТАСС.

В Евросоюзе тем временем разрабатывают 11-й по счету пакет антироссийских санкций. Еврокомиссар по финансовой стабильности ЕС Мейрид МакГиннесс добавила: в этот раз страны Европейского союза хотят получить уверенность, что Россия не сможет действовать в обход введенных ими ограничений.

Швейцария Санкции Европа
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