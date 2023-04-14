Евросоюз готовит 11-й пакет санкций против России

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В Евросоюзе разрабатывают 11-й по счету пакет антироссийских санкций. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявила еврокомиссар по финансовой стабильности ЕС Мейрид МакГиннесс.

— Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет еще один пакет, — заявила МакГиннесс в интервью телеканалу CNBC.

Она также добавила: в этот раз страны Европейского союза хотят получить уверенность, что Россия не сможет действовать в обход введенных ими ограничений.

13 апреля Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН». Представители ЕС заявили, что ЧВК якобы «несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В свою очередь РИА «ФАН», как следует из сообщения Европейского союза, якобы дезинформирует людей о конфликте на Украине.