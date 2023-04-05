«Затычка дыр»: каким может быть очередной пакет санкций против России

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Евросоюз (ЕС) планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти.

По словам специалиста, в новый пакет антироссийских санкций включат журналистов и членов семей политиков.

— Я думаю, что по традиции Евросоюз добавит в новый санкционный пакет физических лиц. Возможно, включат еще некоторых журналистов, членов семей политиков. — рассказал он.

Политолог уверен, что основной составляющей нового пакета станут вторичные санкции. Многие западные компании находят пути обхода ограничений, что не устраивает Евросоюз.

— Также будут приняты вторичные санкции. Евросоюз страдает от того, что принимает ограничения для России, а многие западные компании их не выполняют. Они ищут пути обхода. Я бы хотел обратить внимание на запрос депутатов французского парламента в министерство экономики. Его суть заключается в том, французские фирмы, несмотря на санкции, продолжают работать в России. Они уверены, что это нужно немедленно прекратить. ЕС будет затыкать дыры в санкционном заборе, — считает Светов.

Идеологами вторичных санкций выступают те страны, которые в силу незначительности их экономики не задевают ограничения. Например, прибалты и поляки будут активно обсуждать, что данные санкции необходимо ввести, подытожил специалист.

Больше года Россия живет в условиях жестких санкций, введенных западными странами из-за спецоперации на Украине. Однако за это время были выработаны действенные схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «ВМ» узнала у эксперта.