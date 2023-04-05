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Politico: ЕС может обсудить 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи

Никита Худяков
В мире
Politico: ЕС может обсудить 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи
Фото: shutterstock

Евросоюз (ЕС) планирует обсудить 11-й пакет санкций против России сразу после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные. Об этом в среду, 5 апреля, сообщило издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Консультации между послами ЕС и Европейской комиссией состоятся «сразу после пасхальных выходных», передает ТАСС.

Очередной, 11-й по счету пакет антироссийских санкций, будет включать меры против обхода действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что может войти в новый пакет ограничительных мер и как именно ЕС намерен бороться с обходом санкций, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Больше года наша страна живет в условиях жестких санкций, введенных западными странами из-за спецоперации на Украине. Однако за это время были выработаны действенные схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «ВМ» узнала у эксперта.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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