Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Францию охватили массовые беспорядки, поджоги и драки

Ирэна Колесова
В мире
Францию охватили массовые беспорядки, поджоги и драки
Фото: Unsplash

Во Франции началась стихийная волна протестов после того, как Конституционный совет страны одобрил пенсионную реформу. Тысячи человек вышли на улицы, они начали жечь мусор, ломать велосипеды, нападать на участки полиции.

В Париже протестующие пытаются атаковать здание местной мэрии. В Ренне группа демонстрантов повела себя особенно агрессивно, люди напали на полицейский участок и совершили поджог дверей.

В Нанте огромный костер разожгли на путях движения трамваев, не прекращаются столкновения недовольных французов с правоохранителями, передает телеканал BFM.

Уже начались первые задержания, ночь в полицейских участках проведут как минимум 112 человек. Профсоюзы Франции при этом призывают организовать еще одну акцию протеста, причем, такую, какой страна еще никогда не видела. Она намечена на 1 мая.

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста в стране до 64 лет. При этом орган отклонил запрос левых партий на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста.

Франция Полиция Беспорядки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте