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Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста

Евгений Жуков
В мире
Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста
Фото: Unsplash

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста в стране до 64 лет. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщило агентство AFP.

При этом орган отклонил запрос левых партий на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста. Также совет признал нелегитимными ряд статей законопроекта о пенсионной реформе, среди которых — положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет, передает ТАСС.

Накануне протестующие против пенсионной реформы в Париже потребовали отставки французского правительства. В манифестации принимали участие десятки тысяч человек. Многие из них призывали к отставке премьер-министра республики Элизабет Борн и заявляли о нелегитимности нынешнего руководства страны.

В ходе протестов жители Франции не стеснялись выражать свое недовольство путем порчи общественного и государственного имущества. Например, 24 марта неизвестный поджег дверь мэрии в городе Бордо, однако прибывшая команда огнеборцев оперативно ликвидировала пламя.

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