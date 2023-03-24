Протестующие во Франции подожгли дверь мэрии Бордо

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Участники протестов против пенсионной реформы во Франции подожгли дверь мэрии в городе Бордо. Об этом в четверг, 23 марта, сообщило радио France Bleu.

Пожарные быстро потушили возгорание.

На место происшествия приехали мэр города Пьер Юрмик и префект департамента Жиронда Этьен Гюйо, который сообщил о задержании подозреваемого в поджоге.

Как минимум 113 человек были задержаны в ходе очередной массовой демонстрации в Париже. В ночь на 21 марта французы продолжили бастовать против пенсионной реформы и того, что она принята в обход мнения парламента. Одна из самых крупных манифестаций прошла на площади Вобан в Париже.

16 марта во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Постепенное повышение начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году возраст достигнет 64 лет.

Проект пенсионной реформы был предложен в октябре 2022 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.