Протестующие в Париже потребовали отставки правительства

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Протестующие против пенсионной реформы в Париже потребовали отставки французского правительства. Новый митинг начался накануне итогового решения Конституционного совета по соответствию реформы нормам закона в четверг, 13 апреля.

В манифестации принимают участие десятки тысяч человек. Многие из протестующих призывают к отставке премьер-министра республики Элизабет Борн и заявляют о нелегитимности нынешнего правительства.

Среди протестующих присутствуют несколько сотен радикалов black bloc, а также сторонники движения «желтые жилеты», передает РИА Новости.

16 марта во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, что спровоцировало массовые протесты по всей стране. Постепенное повышение начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году пенсионный возраст достигнет 64 лет.

В ходе протестов жители Франции не стеснялись выражать свое недовольство путем порчи общественного и государственного имущества. Например, 24 марта неизвестный поджег дверь мэрии в городе Бордо, однако прибывшая команда огнеборцев оперативно ликвидировала пламя.