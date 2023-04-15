Space X анонсировала запуск в космос сверхтяжелой ракеты

Фото: NASA

Американская компания Space X, которая была основана предпринимателем Илоном Маском, запланировала испытания сверхтяжелой ракеты. Известно, что запуск должен пройти уже в будущий понедельник.

— Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля, — сообщает компания в Twitter.

Space X запустит сверхтяжелую ракету с космодрома, расположенного в американском штате Техас.

Space Exploration Technologies Corporation — американская компания, ведущий в США производитель космической техники. Илон Маск создавал ее для того, чтобы уменьшить расходы американского правительства на исследование космоса, а также чтобы в будущем начать освоение человечеством Марса.

Недавно выяснилось, что технику Space X получают ВСУ. Сотрудники Росгвардии в ходе разведки обнаружили в одном из домов в Луганской народной республике спутниковую тарелку Starlink, которая поставлялась ВСУ в рамках военной помощи от США. По данным ведомства, находка принадлежала одному из подразделений украинской армии.