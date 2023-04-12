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Путин поручил увеличить выпуск спутников в России

Евгений Белоусов
Общество
Путин поручил увеличить выпуск спутников в России
Фото: Администрация президента РФ

России необходимо значительно увеличить производство спутников. Об этом заявил в среду, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики.

— Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников, — заявил он.

По словам главы государства, от опытно-конструкторских работ стране следует перейти к конвейерной сборке, передает официальный сайт Кремля.

Кроме того, президент заявил, что российскую лунную программу необходимо возобновить как можно скорее. Помимо этого, специалистам следует готовить миссии и на другие планеты.

Владимир Путин отметил, что форпостом России в космосе станет отечественная орбитальная станция. Специалисты уже приступили к ее разработке.

Также российский лидер положительно оценил развитие отечественной космической отрасли. По его словам, российская космонавтика уверенно встает на ноги. При этом нужно продолжать двигаться вперед и покорять новые рубежи.

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