Путин высоко оценил развитие отечественной космической отрасли

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин положительно оценил развитие отечественной космической отрасли. Об этом глава государства заявил в среду, 12 апреля, во время выступления на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.

По его словам, российская космонавтика уверенно встает на ноги. При этом нужно продолжать двигаться вперед и покорять новые рубежи, подчеркнул глава государства.

— Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава Богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд, — заявил Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.

Также российский президент заявил, что лунную программу России необходимо возобновить как можно скорее. По его словам, в этой сфере перед страной стоят большие исследовательские задачи.

Российские космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили соотечественников с Днем космонавтики, находясь на борту Международной космической станции. Петелин выразил благодарность сотрудникам ракетно-космической отрасли в России.

Ветеранов и тружеников воздушно-космической отрасли с праздником поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул успех столичных предприятий в этой сфере, а также напомнил, что Россия была и остается лидером в области покорения космоса.