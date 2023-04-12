Путин назвал необходимым скорейшее возобновление лунной программы России

Фото: Администрация президента РФ

Российскую лунную программу необходимо возобновить как можно скорее. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Помимо лунной программы, как отметил российский лидер, в стране также необходимо возобновить миссии на другие планеты.

— В этой сфере перед нами стоят большие исследовательские задачи. Их нужно последовательно выполнять, — приводят слова Владимира Путина «Известия».

Президент России добавил, что речь также идет о развитии космических обсерваторий. Они помогают узнавать новые факты о развитии Вселенной, а также открывают десятки звезд на самом краю Галактики и объекты в отдаленных звездных системах.

Владимир Путин отметил, что форпостом России в космосе станет отечественная орбитальная станция. Специалисты уже приступили к ее разработке.

Российские космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили соотечественников с Днем космонавтики, находясь на борту Международной космической станции. Петелин выразил благодарность сотрудникам ракетно-космической отрасли в России.