Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Юлия Курганова
Общество
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили соотечественников с Днем космонавтики. Видеозапись опубликована в среду, 12 апреля, на сайте Роскосмоса.

— Дорогие друзья, соотечественники, коллеги! Поздравляем вас с Днем космонавтики. Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос, но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов, — сказал Прокопьев.

Петелин выразил благодарность сотрудникам ракетно-космической отрасли в России.

— Спасибо всем, кто круглосуточно, без выходных и праздников, обеспечивает безопасность нашего космического дома — Международной космической станции! — заявил космонавт.

— Российская космонавтика не стоит на месте, — отметил Федяев.

Он напомнил о планах России продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию и аппараты для изучения дальнего космоса.

11 апреля сообщалось, что российские космонавты прошли полноценную подготовку к планируемому выходу в открытый космос. Он может состояться из американского сегмента МКС. Первопроходцами должны стать командир отряда Олег Кононенко и Николай Чуб.

МКС Роскосмос Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте