Российские космонавты прошли подготовку к выходу в открытый космос

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Российские космонавты прошли полноценную подготовку к планируемому выходу в открытый космос. Он может состояться из американского сегмента Международной космической станции (МКС). Первопроходцами должны стать командир отряда Олег Кононенко и Николай Чуб.

— Подготовка в рамках дополнения к контракту с NASA уже проводится. Начали с моего экипажа. Николай Чуб прошел подготовку на SSRMS, я прошел подготовку к выходу в открытый космос. Мы сертифицированы по этим видам деятельности, сдали экзамены и полностью готовы, — сказал Кононенко в беседе с РИА Новости.

Кононенко добавил, что все полученные за время подготовительных мероприятий навыки пригодятся российским космонавтам только в одном случае: если на борту МКС останется исключительно экипаж корабля «Союз», и при этом возникнет острая потребность решить проблемы в американском сегменте станции.

В NASA ожидают, что подготовка российских космонавтов для помощи американцам на орбите может продлиться как минимум до 2020 года. Соглашение о таком сотрудничестве было подписано в начале года. Оно позволяет россиянам работать вне корабля на американском сегменте МКС.

Чаще всего российские космонавты проводят только совместные выходы в открытый космос, однако случается и сотрудничество с американцами. С 2000 по 2009 год космонавты из России и США больше 20 раз вышли в космос вместе.

Один из самых известных российских космонавтов, совершивший четыре полета на орбиту Земли, Антон Шкаплеров, недавно покинул отряд. Он продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.