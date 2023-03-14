Совершивший четыре полета космонавт Шкаплеров покинул отряд

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Совершивший четыре полета на орбиту Земли космонавт Антон Шкаплеров покинул отряд. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

— Он продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов, — говорится в сообщении.

Шкаплерова зачислили в отряд космонавтов в 2003 году. С 2011 по 2022 год он выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд, а также три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут.

3 марта космический корабль Crew Dragon, который принадлежит компании SpaceX, с экипажем из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию. В составе экипажа миссии Crew-6 — российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

В начале марта Роскосмос принял решение расширить программу перекрестных полетов на МКС еще на одну миссию. В рамках заседания межведомственной комиссии они были включены в экипажи кораблей Crew Dragon.