Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Совершивший четыре полета космонавт Шкаплеров покинул отряд

Евгений Белоусов
Общество
Совершивший четыре полета космонавт Шкаплеров покинул отряд
Фото: РИА Новости

Совершивший четыре полета на орбиту Земли космонавт Антон Шкаплеров покинул отряд. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

— Он продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов, — говорится в сообщении.

Шкаплерова зачислили в отряд космонавтов в 2003 году. С 2011 по 2022 год он выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд, а также три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут.

3 марта космический корабль Crew Dragon, который принадлежит компании SpaceX, с экипажем из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию. В составе экипажа миссии Crew-6 — российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

В начале марта Роскосмос принял решение расширить программу перекрестных полетов на МКС еще на одну миссию. В рамках заседания межведомственной комиссии они были включены в экипажи кораблей Crew Dragon.

Космос Роскосмос Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте