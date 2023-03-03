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Корабль Crew Dragon с россиянином на борту состыковался с МКС

Араз Салехов
Общество
Корабль Crew Dragon с россиянином на борту состыковался с МКС
Фото: Роскосмос

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX, с экипажем из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает госкорпорация Роскосмос.

— В 09:40 по московскому времени Crew Dragon причалил к модулю Harmony американского сегмента, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Госкорпорация Роскосмос» отметили, что на борту корабля находится экипаж миссии Crew-6: российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

Накануне ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Старт принадлежащей компании SpaceX ракеты-носителя был дан в 08:34 по московскому времени. Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на МКС в рамках контракта с NASA.

Старт американского корабля Crew Dragon планировался в феврале 2023 года. Полет Федяева проходит в рамках подписанного Роскосмосом и NASA соглашения о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022-2024 годах.

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