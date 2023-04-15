Диетолог Калошина рассказала, как быстро и легко похудеть к лету

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Скоро настанет лето, и большинство девушек мечтают успеть сбросить лишний вес и привести свою фигуру в порядок. Каким правилам при этом нужно следовать, рассказала врач-эндокринолог Видновской больницы Мария Калошина. Прежде всего, она порекомендовала употреблять в пищу больше клетчатки.

— Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и надолго насыщает, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина, — пояснила специалист «Мосленте» .

Кроме того, врач отметила, что даже на самой жесткой диете нужно изредка позволять себе вредные продукты, не стоит слишком сильно себя ограничивать. Однако важно помнить, что людям свойственно путать чувство жажды и голода, отметила специалист. Лучше всего сначала выпить стакан воды, а только потом начинать прием пищи.

Калошина отдельно подчеркнула, что важно не пропускать завтрак, иначе обязательно захочется наесться на ночь. Необходимо четко следовать режиму дня, спать не меньше восьми часов в сутки, ложиться как можно пораньше. Это все поможет быстрее прийти в отличную форму к лету, уверена Калошина.

Главной проблемой в похудении для многих является отказ от сладостей, однако существует ряд продуктов, которые способны снизить тягу к кондитерским изделиям, рассказала Мария Калошина. Специалист посоветовала вместо сладкого включить в рацион селедку, сало с хлебом и зелень. По ее словам, сельдерей, руккола, шпинат, капуста, огурцы и базилик — низкокалорийны, они быстро насыщают организм, благодаря содержащимся в них волокнам.