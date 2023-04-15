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Германия полностью отказывается от атомной энергетики

Ирэна Колесова
В мире
Германия полностью отказывается от атомной энергетики
Фото: Pixabay

Германия в субботу, 15 апреля, сделает исторический шаг и полностью откажется от атомных электростанций. Власти отключат три последние АЭС в стране: «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд».

В Берлине планировали прервать работу этих станций еще 1 января, но на фоне энергетического кризиса в Европе было решено отложить такой шаг до 15 апреля. Теперь правительство Германии заявило, что больше не будет продлевать действие последних в стране АЭС, передает ТАСС.

Изначально решение отказаться от атомной энергетики приняла бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, это произошло еще в 2011 году. Поводом стала авария в Японии на АЭС «Фукусима-1», которая всколыхнула весь мир.

Тем не менее, далеко не все в политической элите Германии согласны с подобным решением. Продолжаются споры и обсуждения, не все готовы принять отказ от АЭС на фоне сложностей в энергетике по всей Европе.

Страны Восточной Европы начали искать способы прекратить поставки урана из России, хотя многие из них используют уран в энергетике. На кого Европа может променять Россию и удастся ли ей это, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Германия кризис АЭС
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