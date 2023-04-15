Приехавшего в Канаду украинца чуть не зарезали посреди улицы

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Только что приехавшего в Канаду украинца едва не убили прямо посреди города, сообщила обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи.

— Мужчина, который в четверг утром получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне, прибыл в Канаду с Украины всего несколько дней назад, — написала она.

Со ссылкой на полицию обозреватель добавила, что жертвой едва не стал 48-летний Иван Пилипчук. Он просто сидел на остановке и пил кофе, когда к нему подошел незнакомец и ударил его ножом. По некоторым данным, украинец приехал в Канаду работать и уже устроился строителем.

Местные жители испугались таких событий и сказали, что теперь боятся ездить на общественном транспорте. По их словам, никогда не знаешь, кто вдруг решит совершить нападение.

Теми временем, многие украинские беженцы уже покидают Европу и возвращаются на родину. Причина проста: власти государств — членов Евросоюза постепенно сворачивают программы соцподдержки украинцев. Так, Польша, принявшая больше трех миллионов граждан Незалежной, сейчас отказывается от помощи им. Жизнь для украинцев в Европе перестает быть привлекательной, считают эксперты.