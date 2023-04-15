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56-летняя Наталья Штурм выложила откровенные фото из душа

Ирэна Колесова
Общество
56-летняя Наталья Штурм выложила откровенные фото из душа
Фото: соцсети Натальи Штурм

Певице Наталье Штурм сейчас 56 лет, но она остается в прекрасной форме. Недавно она решила подчеркнуть свою точеную фигуру и опубликовала в соцсети откровенные фото из душа.

Артистка позирует в душевой, на ней надето только белье полупрозрачного цвета. При этом певица явно выглядит счастливой и довольной.

«Наташка, красавица! Так держать», «Шикарное тело», «Ну наконец-то в Москве хоть разделась, а то на океане все скромничала в слитных купальниках», «Наталья, не злите пышек-домохозяек», «Мегабодипозитив», «Пошла жара», «Просто богиня», — стали засыпать артистку комментариями вдохновленные подписчики.

Только пару человек подумали о том, что артистка слишком сильно обработала фотографии, о чем они тоже не преминули написать. Но на это, судя по всему, никто внимания не обратил.

Российская певица Наталья Штурм призналась, что в юности стала жертвой домогательств. Она рассказала, что ее внимания настойчиво добивался продюсер одной из компаний, которая занималась раскруткой артистов. Контракт с ней певица заключила после победы в конкурсе «Шоу-королева — 91» в Сочи. Тогда Наталье Штурм было 24 года.

Социальные сети Знаменитости Наталья Штурм
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