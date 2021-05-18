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Певица Наталья Штурм рассказала о домогательствах продюсера и его жены
Фото: www.instagram.com/nataliashturm/?hl=ru

Певица Наталья Штурм рассказала о домогательствах продюсера и его жены

Юлия Павлушова

Звезды

Российская певица Наталья Штурм призналась, что в юности стала жертвой домогательств. Откровением звезда поделилась в Instagram.

Она рассказала, что ее внимания настойчиво добивался продюсер одной из компаний, которая занималась раскруткой артистов. Контракт с ней певица заключила после победы в конкурсе «Шоу-королева — 91» в Сочи. Тогда Наталье Штурм было 24 года.

Мужчина однажды пригласил ее к себе домой, чтобы познакомить со своей женой. По словам Натальи Штурм, хозяева предложили ей посмотреть фильм «Красотка». В это время супруга продюсера начала с ней заигрывать.

— Я опять ничего не поняла, но решила, что продюсер обидеться если я вскочу и убегу, — призналась артистка.

Она подчеркнула, что насилия со стороны продюсера не было.

Ранее российская исполнительница Лолита Милявская рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней в молодости. По ее словам, однажды ее едва не изнасиловали.

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