Певица Наталья Штурм рассказала о домогательствах продюсера и его жены
Российская певица Наталья Штурм призналась, что в юности стала жертвой домогательств. Откровением звезда поделилась в Instagram.
Она рассказала, что ее внимания настойчиво добивался продюсер одной из компаний, которая занималась раскруткой артистов. Контракт с ней певица заключила после победы в конкурсе «Шоу-королева — 91» в Сочи. Тогда Наталье Штурм было 24 года.
Мужчина однажды пригласил ее к себе домой, чтобы познакомить со своей женой. По словам Натальи Штурм, хозяева предложили ей посмотреть фильм «Красотка». В это время супруга продюсера начала с ней заигрывать.
— Я опять ничего не поняла, но решила, что продюсер обидеться если я вскочу и убегу, — призналась артистка.
Она подчеркнула, что насилия со стороны продюсера не было.
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