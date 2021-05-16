«Села не в ту машину»: Лолита рассказала о пережитых в молодости домогательствах

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Российская исполнительница Лолита Милявская рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней в молодости. По ее словам, однажды ее едва не изнасиловали.

— Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала все, что можно, кричала, — поделилась Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

При этом певица пояснила, что на работе никто к ней никогда не приставал. Она не искала покровителей и всю жизнь делала все самостоятельно.

— Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала все сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать, — заявила исполнительница.

Ранее Лолита рассказала, что о своей предрасположенности к серьезному заболеванию.

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