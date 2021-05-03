«Начала себя нагружать»: Лолита сообщила о риске заполучить болезнь Альцгеймера

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Певица Лолита Милявская сдала анализы для проведения генетических исследований. Она пока не получила результаты, но при этом настроена пессимистично. Артистка считает, что у нее точно есть предрасположенность к серьезным заболеваниям.

Милявская утверждает, что у нее имеется риск заполучить болезнь Альцгеймера.

— Меня это сподвигло больше читать вслух, языки пока не начала учить, но начала больше себя нагружать. Еще пошла играть в театр, хоть и пьесу было выучить тяжело. Это работа над собой. Все в наших руках, — заявила певица в программе «ДНК-шоу» в эфире телеканала «Пятница!».

Ранее Милявская уже заказывала экспертизу. Тогда певица сдала ДНК-тест, чтобы узнать, если ли у нее склонность к алкоголизму.

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