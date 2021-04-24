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«Верни волосы»: Лолита станцевала под классику в лифте
Фото: YouTube / Пельмени Sибирская коллекция

«Верни волосы»: Лолита станцевала под классику в лифте

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Лолита Милявская решила поделиться со своими подписчиками видео, на котором она танцует в лифте под классическую музыку.

— Когда ты в лифте слышишь классический вокал, сразу понимаешь, что лучше в лифте и остаться, — подписала ролик артистка.

Одной из первых в комментариях отметилась певица Светлана Лобода.

«Моя ты бомбочка», — написала звезда под роликом.

Однако не всем остальным пользователям понравилось выступление певицы. Многие фолловеры решили выразить своем мнение по поводу внешнего вида Лолиты.

«Зачем такая стрижка, мадам Грицацуевой, она старит»; «Если хорошо похудела, то теперь обязательно всегда в одних колготках? Зачем?»; «Верни волосы, срочно, ну пожалуйста», — написали подписчики в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Лолиты.

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Лолита Милявскаялифтытанец
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