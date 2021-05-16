«Звал в кабинет и пытался раздеть»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя

Фото: Instagram/danaborisova_official

После того как Лолита Милявская вслед за актрисой Еленой Прокловой сообщила о том, что ее не раз домогались, на откровенное признание пошла и телеведущая Дана Борисова. Как она рассказала «Вечерней Москве», с непристойными предложениями к ней не раз обращался ее руководитель.

По словам девушки, он не раз намекал на интимную близость и позволял себе «распускать руки» даже на светских раутах.

— Он под разными предлогами пытался позвать к себе в кабинет и прикасаться или пытаться раздеть. К счастью, на тот момент я была уже взрослой девочкой. Но от этого все равно не легче. Это очень мерзко и неприятно, так как ты уязвима и загнана в угол, не знаешь кому об этом рассказать. Это сейчас отношение к харассменту изменилось, а тогда все, кто становился жертвой, боялись говорить об этом, чтобы избежать всеобщего порицания и расправы со стороны обидчика, который угрожал, — рассказала Борисова.

Теледива отметила, что и после этого случая не раз подвергалась домогательствам со стороны сильного пола. Поэтому Борисова очень поддерживает тех, кто не боится рассказывать об этих «страшных минутах жизни».

— Я очень поддерживаю Елену Проколову и считаю, что она большой молодец, что не стала молчать. Поражаюсь, что столько лет она держала это в себе, — отметила телеведущая.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Проклова впервые призналась, что ее домогался женатый мужчина, когда артистка была еще ребенком.

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