Проклова прокомментировала критику в свой адрес после заявления о домогательствах
Актриса Елена Проклова прокомментировала критику коллег в свой адрес после заявления о домогательствах.
— Каждый имеет право на свое мнение, — сказала звезда в разговоре с MK.RU.
Напомним, в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой актриса рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины, когда ей было 15 лет. Пользователи Сети предполагают, что человеком, которого описала Проклова, мог быть ныне покойный актер и режиссер Олег Табаков.
Позже многие публичные личности начали осуждать артистку за ее откровения. Актриса Яна Поплавская, сыгравшая в советском фильме «Красную шапочку», назвала высказывания Прокловой «пошлыми» и «недостойными».
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