Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Проклова прокомментировала критику в свой адрес после заявления о домогательствах
Фото: instagram/elproklova

Проклова прокомментировала критику в свой адрес после заявления о домогательствах

Полина Долганова

Звезды

Актриса Елена Проклова прокомментировала критику коллег в свой адрес после заявления о домогательствах.

— Каждый имеет право на свое мнение, — сказала звезда в разговоре с MK.RU.

Напомним, в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой актриса рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины, когда ей было 15 лет. Пользователи Сети предполагают, что человеком, которого описала Проклова, мог быть ныне покойный актер и режиссер Олег Табаков.

Позже многие публичные личности начали осуждать артистку за ее откровения. Актриса Яна Поплавская, сыгравшая в советском фильме «Красную шапочку», назвала высказывания Прокловой «пошлыми» и «недостойными».

Читайте также: Светлану Светличную выписали из больницы

шоу «Секрет на миллион»домогательстваЕлена Проклова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Все мнения
О проекте