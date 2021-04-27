«Пошло и неприлично»: вдова Караченцова отчитала Проклову за жалобы на домогательства
Вдова российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина раскритиковала актрису Елену Проклову за ее жалобы на сексуальные домогательства.
По ее словам, заявления Прокловой не имеют никакого отношения к актерской профессии, а тенденции обвинять кого-то в домогательствах пришли с Запада.
— А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично, — приводит слова Поргиной Teleprogramma.pro.
Напомним, в эфире программы «Секрет на миллион» Проклова рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны взрослого мужчины, когда ей было 15 лет. Вокруг заявления артистки разгорелся скандал.
В актерской среде возникли слухи, что человеком, о котором говорит актриса, мог быть Олег Табаков. Однако доказательств этих домыслов никто не предоставил.
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