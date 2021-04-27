«Пошло и неприлично»: вдова Караченцова отчитала Проклову за жалобы на домогательства

Фото: instagram/elproklova

Вдова российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина раскритиковала актрису Елену Проклову за ее жалобы на сексуальные домогательства.

По ее словам, заявления Прокловой не имеют никакого отношения к актерской профессии, а тенденции обвинять кого-то в домогательствах пришли с Запада.

— А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично, — приводит слова Поргиной Teleprogramma.pro.

Напомним, в эфире программы «Секрет на миллион» Проклова рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны взрослого мужчины, когда ей было 15 лет. Вокруг заявления артистки разгорелся скандал.

В актерской среде возникли слухи, что человеком, о котором говорит актриса, мог быть Олег Табаков. Однако доказательств этих домыслов никто не предоставил.

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