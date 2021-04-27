Фото: Из личного архива Евы Польны

Певица Ева Польна объяснила, почему звездам бесполезно отстаивать свою честь в суде, если издания перевирают информацию о них. Таблоиды, по мнению артистки, «не поднимают читателя над скотским, а загоняют внутрь»

— Это принципиальный вопрос, я так не хочу. Так можно скатиться до мышей, достало. Артист не может ничего сделать с теми небылицами, которые про тебя пишут… У меня был опыт, я пыталась судиться, после того, как вырвали фотографию, написали несусветную чушь. Я ничего не смогла сделать, я не выиграла суд. Он длился год, — заявила певица.

По словам Польны, ее адвокат предложил пойти в Верховный суд, но она посчитала, что ее дело не международного значения.

— У судьи всегда есть ответ: «Ну вы же артист». Типа знаем вас, артистов, типа, а что вы хотите, вы же в такой сфере работаете. И это обычный ответ! Ты совершенно беззащитен. Вот так мы работаем, будем улыбаться и говорить, что так работаем. Есть те, кто считает это пиаром, а есть люди, живущие в другой категории, дайте им спокойно существовать, — отметила артистка в интервью Владиславу Манучарову.

Певица пожаловалась, что СМИ пишут про ее внешний вид и лишний вес, а темы творчества их не волнуют.

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