«Отвяжитесь!»: Ева Польна резко ответила на критику своего веса

Ева Польна написали гневный пост / Фото: instagram.com/polnaeva_official/

Певица Ева Польна на своей странице в социальной сети Instagram нелестно высказалась в адрес тех, кто обсуждает ее вес. Особенно артистка недовольна журналистами, которые часто пишут об этом в своих материалах. Она написала, что интересоваться чужим весом — это странно.

Польна отметила, что человек даже в течение дня может выглядеть по-разному. Например, такие, как она, нервно работают всю неделю, а потом радуются жизни на выходных и выглядят намного лучше. Певица подчеркнула, что она не самая толстая женщина на планете.

— Я не собираюсь быть идеальной для всех! Всем, кто действительно волнуется за меня, я сообщаю. Все в порядке. Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост — 165, размер одежды отечественный — 48–50! Размер противогаза — два! — написала Польна.

Многочисленные поклонники певицы поддержали ее, отметив, что она хорошо выглядит.

«Я вас люблю в любом формате и любом времени!»; «Вы самая женственная, у вас чувственный голос, истинная леди»; «Ева, мы Вам обожаем. Вы потрясающая!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее критик Соседов рассказал о карьере Евы Польны. По его словам, актрисе не стоит переживать о небольшом падении популярности.

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