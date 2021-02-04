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«Днище»: Ева Польна эмоционально высказалась о современной эстраде
Фото: Из личного архива Евы Польны

«Днище»: Ева Польна эмоционально высказалась о современной эстраде

Анастасия Колоскова

Звезды

Экс-солистка «Гостьи из будущего» Ева Польна опубликовала пост в Instagram, где противопоставила свое творчество современной эстраде. Там, по ее словам, процветает «днище».

Певица поблагодарила своих поклонников за то, что они так благодушно встретили ее песню «Невозможное». Она также призналась, что временами у нее «опускаются руки» из-за засилья «негативного и агрессивного музыкального мусора», и назвала свое творчество «свечой посреди урагана».

— Кому это нужно — говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает «днище», — написала певица.

По ее словам, затем, вдохновившись отзывами поклонников о ее песнях, она продолжает «нести тот свет, который дан». Кроме того, Польна заверила поклонников, что не будет «скакать в трусах и лифчике по сцене» и «публично вытряхивать свое «белье», даже рискуя тем, что ее песни перестанут транслировать по телевидению и радио.

«Спасибо, за искренность, Ева! Каждый раз с нетерпением ждем ваших песен»; «Ваши песни всегда трогают до глубины души!»; «Истинный рыцарь, несущий свет сквозь мрак и тьму, он дарит нам свою любовь. Снимаю шляпу, и поклон за то, что греешь наши души!» — поддержали звезду поклонники в комментариях.

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