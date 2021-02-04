«Вернулся «новым» человеком»: Топалов пожаловался на лишний вес после отпуска

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Певец Влад Топалов рассказал, что полуторамесячный отпуск на Бали, который он провел вместе с женой Региной Тодоренко и сыном Михаилом, заметно отразился на его фигуре.

— Если верить моим умным весам, то я действительно вернулся с отдыха «новым» человеком, — посетовал исполнитель в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

В подтверждение своих слов музыкант опубликовал скриншоты из специального приложения. Согласно этим данным, Топалов с 19 декабря набрал лишний вес. Программа посоветовала знаменитости следить за питанием и выполнять аэробные упражнения.

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