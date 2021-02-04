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«У нее есть слушатель»: критик Соседов рассказал о карьере Евы Польны
Фото: Скриншот видео ТК «Россия»

«У нее есть слушатель»: критик Соседов рассказал о карьере Евы Польны

Никита Абрамов

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о карьере певицы Евы Польны. По его словам, актрисе не стоит переживать о небольшом падении популярности.

— Когда-то понадобится талантливая и хорошая музыка. Может, это будет нескоро. Как знать, но это не повод унывать. У Польны есть свой круг почитателей. Она может спокойно собирать залы. У нее есть слушатель, и это самое главное, — цитирует Соседова teleprogramma.pro.

Ранее певица Ева Польна заявила, что современная эстрада — «днище». По ее мнению, если сравнивать ее творчество с другими современными песнями, то это похоже на свечу посреди урагана.

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певицаСергей Соседовкарьера
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