Адвокат Пономарева рассказала, как россияне могут списать свои долги без суда

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Внесудебное банкротство — простой способ избавиться от долгов, если их сумма невелика. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала адвокат Елена Пономарева.

По ее словам, этот способ доступен тем, чья сумма долга находится в диапазоне от 50 до 500 тысяч рублей. В таком случае достаточно написать заявление в МФЦ, платить за услугу не придется.

Кроме того, у должника не должно быть имущества, которое можно продать в счет погашения задолженности. Если у заявителя есть машина или квартира, то в процедуре банкротства будет отказано.

Во время процедуры должнику не будут начисляться проценты и штрафы по взятым кредитам и микрозаймам.

— После подачи заявления МФЦ проверяет данные, и, если все в порядке, сведения о процедуре вносятся в единый федеральный реестр. Процедура занимает шесть месяцев. В этот период не начисляются штрафы и проценты, у должника не могут забрать имущество, которое нельзя взыскать (например, единственное жилье). Исключение составляют взыскание алиментов, компенсация морального вреда и вреда, причиненного должнику, — рассказала Пономарева.

Адвокат также отметила, что сегодня упрощенной процедурой не могут воспользоваться пенсионеры и женщины в декрете, так как формально у них есть доход в виде государственных выплат.

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