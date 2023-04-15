Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Адвокат Пономарева рассказала, как россияне могут списать свои долги без суда

Игорь Синельников
Евгений Силаев

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Адвокат Пономарева рассказала, как россияне могут списать свои долги без суда
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Внесудебное банкротство — простой способ избавиться от долгов, если их сумма невелика. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала адвокат Елена Пономарева.

По ее словам, этот способ доступен тем, чья сумма долга находится в диапазоне от 50 до 500 тысяч рублей. В таком случае достаточно написать заявление в МФЦ, платить за услугу не придется.

Кроме того, у должника не должно быть имущества, которое можно продать в счет погашения задолженности. Если у заявителя есть машина или квартира, то в процедуре банкротства будет отказано.

Во время процедуры должнику не будут начисляться проценты и штрафы по взятым кредитам и микрозаймам.

— После подачи заявления МФЦ проверяет данные, и, если все в порядке, сведения о процедуре вносятся в единый федеральный реестр. Процедура занимает шесть месяцев. В этот период не начисляются штрафы и проценты, у должника не могут забрать имущество, которое нельзя взыскать (например, единственное жилье). Исключение составляют взыскание алиментов, компенсация морального вреда и вреда, причиненного должнику, — рассказала Пономарева.

Адвокат также отметила, что сегодня упрощенной процедурой не могут воспользоваться пенсионеры и женщины в декрете, так как формально у них есть доход в виде государственных выплат.

Весной в России могут расширить возможности для желающих списать долги во внесудебном порядке. Подробнее о том, как сейчас в России можно списать долги и какие граждане получат преимущества после внесения изменений в закон, — в материале «ВМ».

Долги Адвокаты Банкротство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте