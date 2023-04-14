Как изменится процедура внесудебного банкротства и кто сможет списать долги

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В России планируется расширить возможности для желающих списать долги во внесудебном порядке. Новые поправки могут принять в Госдуме уже во время весенней сессии. «Вечерняя Москва» разбиралась, как сейчас в России можно списать долги и какие граждане получат преимущества после внесения изменений в закон.

Две важных поправки

По данным «Известий», новые нормы внесудебного порядка списания долгов разработало Минэкономразвития. Их уже одобрила комиссия в правительстве. Одна из предлагаемых поправок связана с размером долга. В данный момент максимальная сумма долга, при которой списать задолженность можно в упрощенном порядке, составляет полмиллиона рублей. После внесения поправок эту сумму увеличат в два раза — до одного миллиона рублей.

Второй важный пункт поправок: право списать долг в упрощенном порядке получат пенсионеры и женщины в декретном отпуске, которым сейчас эта процедура недоступна.

Сообщается, что документ могут внести в Госдуму и принять в ходе весенней сессии. В таком случае процедура внесудебного банкротства будет упрощена уже в 2023 году.

Как работает внесудебное банкротство

Как в беседе с «ВМ» отметила адвокат Елена Пономарева, внесудебное банкротство — простой способ избавиться от долгов, если их сумма невелика.

— Пройти процедуру банкротства может должник, у которого образовалась задолженность, на сегодняшний день не превышающая 500 тысяч рублей и при этом составляющая минимум 50 тысяч. Заявление подается в МФЦ, платить за это банкротство не нужно. Внесудебное банкротство позволяет избавиться от долгов по микрозаймам, кредитам, алиментам, обязательствам по договорам поручительства и так далее, — объяснила собеседница «ВМ».

Второе обязательное условие для упрощенной процедуры банкротства: у должника не должно быть имущества. По словам Пономаревой, если у банкрота есть квартира или автомобиль, которые можно продать в счет погашения долга, в процедуре внесудебного списания будет отказано. Если в период процедуры появляется доход или имущество, то банкротство отменяется.

В процессе процедуры внесудебного банкротства должнику не будут начислять проценты и штрафы по его долгу, отметила юрист:

— После подачи заявления МФЦ проверяет данные, и, если все в порядке, сведения о процедуре вносятся в единый федеральный реестр. Процедура занимает шесть месяцев. В этот период не начисляются штрафы и проценты, у должника не могут забрать имущество, которое нельзя взыскать (например, единственное жилье). Исключение составляет взыскание алиментов, компенсация морального вреда и вреда, причиненного должнику.

Пономарева также обратила внимание на то, что сегодня упрощенной процедурой не могут воспользоваться пенсионеры и женщины в декрете, так как формально у них есть доход в виде государственных выплат. Таким образом, возможность воспользоваться внесудебным банкротством — положительная перемена для таких граждан.

При этом судебное банкротство — процедура более дорогостоящая и длительная.

— В эту категорию попадают люди с долгами свыше 500 тысяч рублей. Процедура проводится через арбитражный суд, она стоит денег. Нужно заплатить за услуги представителя (так как люди сами по себе обычно недостаточно юридически грамотны), оплатить госпошлину и награждение арбитражному управляющему (сегодня оно составляет порядка 25 тысяч рублей). В деле принимают участие банки, коллекторы, различные организации, — пояснила эксперт.

Плюсы и минусы

В процедуре внесудебного банкротства есть два главных преимущества, отметила адвокат. Во-первых, человек избавляется от всех долгов. Во-вторых, эта процедура значительно короче судебного банкротства. Однако после процедуры внесудебного банкротства на несколько лет возникают различные трудности.

Вот некоторые из них:

В течение пяти лет при оформлении новых кредитов и займов человек обязан сообщать о факте банкротства; в течение этого же периода нельзя занимать должность в страховых компаниях, Социальном фонде и любых организациях, которые связаны с капиталом и деньгами;

В течение трех лет нельзя участвовать в управлении юридическим лицом;

10 лет человек не вправе занимать должности в органах управления какой-либо кредитной организации;

Подать повторное заявление о банкротстве во внесудебном порядке можно только спустя 10 лет после предыдущего заявления.

Кроме того, на практике людям, прошедшим через внесудебное банкротство, часто отказывают в получении новых займов и кредитов. Нередко страдает деловая репутация банкротов, их не хотят принимать на работу.