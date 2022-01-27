«Обанкротим быстро и дешево»: стоит ли доверять юрфирмам, обещающим избавить вас от долгов

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В России уже почти семь лет существует институт личного банкротства, который призван списывать долги неплатежеспособных граждан. Это, в свою очередь, позволяет им начинать финансовую жизнь с чистого листа. В интернете можно найти множество рекламных объявлений, в которых предлагается «быстро и законно избавиться от долговых обязательств». О том, насколько целесообразно уходить в банкротство и стоит ли доверять в этом вопросе юридическим фирмам, — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое личное банкротство?

В октябре 2015 года в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Согласно этому закону, не имеющий возможности расплатиться с долгами гражданин может попросить признать себя банкротом и снять с себя долговое бремя. Воспользоваться этой процедурой может и кредитор, но в этом случае сумма долга должна превышать 500 тысяч рублей, а просрочка по платежам — три месяца.

Процедура банкротства начинается с подачи заявления в арбитражный суд. Там же назначается арбитражный управляющий, который и должен провести и оформить банкротство. При этом на начальном этапе возможны два варианта: должник и кредитор могут пойти на мировую, договорившись о реструктуризации долга или же, в случае если это невозможно, доверить решение их спора управляющему. Среди обязанностей последнего — выявить все имущество должника, которое можно продать для погашения займа, а затем провести торги, на которых это имущество будет реализовано.

Та часть долга, которая не будет покрыта вырученными с торгов средствами, списывается. Человек, признанный банкротом, в течение пяти лет не сможет брать кредиты, занимать руководящие посты и становиться учредителем частных фирм.

При этом важно понимать, что признание человека банкротом не гарантирует полного списания долгов. Например, не подлежат списанию так называемые социальные долги: выплаты по алиментам, задолженность по заработной плате, компенсации вреда здоровью и жизни и тому подобное. Долговые обязательства также не будут списаны, если выяснится, что гражданин предоставил кредиторам ложные сведения при оформлении займа и в некоторых других случаях.

С сентября 2020 года у физлиц появилась возможность пройти процедуру внесудебного банкротства. Она доступна гражданам, чей долг составляет от 50 до 500 тысяч. В таком случае процедуру можно оформить в МФЦ.

Кому может помочь уход в банкротство?

В разговоре с «ВМ» юрист, эксперт по банкротству Дмитрий Кваша отметил, что процедура признания финансовой несостоятельности в первую очередь может потребоваться тем людям, которые больше не в состоянии платить по своим долгам.

— Бывает такая ситуация, когда люди загоняют себя настолько, что буквально экономят на своем питании. Почти весь свой доход они отдают на погашение кредита. Люди боятся просрочки, так как за ней следует значительный рост процентной ставки. А тот, кто уже ее допустил, попадает в бесконечный круговорот: все, что зарабатывается, тратится на погашение процентов, а тело займа уже совершенно не гасится, поскольку денег у человека нет. Для того чтобы человек выбрался из этого порочного круга, у нас и был введен институт личного банкротства, — рассказал собеседник «ВМ».

При этом он подчеркнул, что в банкротство уходят те, у кого активов гораздо меньше, чем долга. Если у человека есть имущество, которое он сам может реализовать, чтобы рассчитаться с долгами, то проходить подобную процедуру нет смысла.

Что подлежит изъятию и есть ли лазейки?

Юрист подчеркнул, что перед тем как подавать на банкротство, следует внимательно проанализировать свои финансовые активы.

— Важно понимать: по процедуре не будут изъяты только личные вещи и единственное жилье (если оно не находится в ипотеке — прим. «ВМ»). Все остальное — дачи, гаражи, земельные участки, дополнительные квартиры, машины и прочее — изымается и продается с торгов. Вырученные деньги раздаются кредиторам, — отметил эксперт.

При этом спрятать свое имущество, переписав на родственников или загодя продав, не получится. Сделки, совершенные за три года до процедуры банкротства, подлежат оспариванию в суде. Кроме того, человек может понести уголовную ответственность, если выяснится, что он хотел скрыть свое имущество.

Недобросовестные заемщики могут стать фигурантами уголовного дела и еще в ряде случаев.

— Также можно попасть под уголовную ответственность, если в действиях потенциального банкрота будет обнаружен состав мошенничества. Например, если человек взял кредит и заранее знал, что не сможет его оплачивать, а потом сразу ушел в банкротство. Или если человек при получении кредита предоставил банку сфабрикованные документы, — пояснил эксперт.

Доверять ли рекламе «Спишем долги быстро и дешево»?

Процедура личного банкротства стоит немалых денег и занимает в самом лучшем случае полгода. Верить рекламе фирм, которые обещают быстро и недорого списать все ваши долги, не стоит. Важно, чтобы юридическая компания, которая берется за дело, была добросовестной.

— Люди, которые идут на процедуру банкротства, не всегда платежеспособны. Они ищут там, где подешевле, а то и вовсе бесплатно. Но процедура не бесплатная. Средняя стоимость по Москве — от 150 тысяч рублей «под ключ» (со всеми тратами — прим. «ВМ»), — отметил юрист.

Договариваясь с юрфирмой, следует сразу обговаривать конечную сумму, которую вам потребуется заплатить. Так, в Сети можно найти фирмы, которые предлагают свои услуги всего за 7–13 тысяч рублей в месяц.

— Есть недобросовестные компании, которые делают ежемесячную ставку с небольшой суммой и затягивают процедуру банкротства на долгие месяцы. Процедура, которая обычно проходит за 6–8 месяцев, может растянуться на несколько лет. В таком случае человек фактически становится заложником такой ситуации, — обратил внимание собеседник «ВМ».

В случае если вам все же удобно оплачивать услуги фирмы отдельными платежами, обязательно следует оговаривать сроки.

Также следует помнить: компании не имеют права требовать от вас процент от реализации имущества. Это прерогатива арбитражного управляющего.

Зачем нужен арбитражный управляющий?

Арбитражный управляющий — это независимое лицо, которое назначается судом. Его основная задача — соблюсти интересы и кредитора, и должника.

Человек, желающий пройти процедуру личного банкротства, не может напрямую заключить договор с арбитражным управляющим. Именно поэтому требуется прослойка в виде юридической компании, которая подготавливает заявление в суд, помогает собирать документы и обосновывает законность всех сделок, а иногда и сама предлагает суду кандидатуру управляющего.

Арбитражный управляющий финансово заинтересован в проведении процедуры. В законе о банкротстве прописано, что он получает 7 процентов от реализации имущества должника.

— Разумеется, арбитражному управляющему интересно, чтобы должник был максимально побогаче. Чтобы можно было что-то найти и реализовать. Но тем самым управляющий не только формирует свой заработок, но и формирует конкурсную массу, то есть защищает интересы лиц, которые пострадали от банкротства. По закону он не может действовать иначе и закрывать глаза на то имущество, которое спрятал должник. Тогда арбитражный управляющий сам попадает под ответственность, вплоть до уголовной, — отметил юрист.

После того как человек пройдет процедуру банкротства и с него спишут долги, кредиторы не вправе требовать с него выплат. В противном случае банкрот может обратиться в полицию, а действия кредиторов могут быть интерпретированы как вымогательство.