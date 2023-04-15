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Онколог Карасев назвал два жирных продукта, в которых есть все для борьбы с раком

Никита Худяков
Общество
Онколог Карасев назвал два жирных продукта, в которых есть все для борьбы с раком
Фото: Unsplash

Опасным для организма реакциям, которые запускаются свободными радикалами, провоцирующими опасные недуги, противостоят антиоксиданты. Об этом сообщил врач-онколог, хирург Иван Карасев.

По его словам, убихинон является общепризнанным «кодом молодости» нашей кожи. Его можно получить, употребляя селедку, семена кунжута, арахис и фисташки.

— Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в 2-мембранных органеллах клеток и защищают их от токсического действия оксидантов, — отметил врач.

Кроме того, онколог посоветовал обратить внимание на токоферол, который содержится в нерафинированном растительном масле, передает «Российская газета».

Исследование китайских и американских ученых помогло выявить, что при злоупотреблении сахаром увеличивается риск развития семи видов рака. Они выяснили, что избыток сахара провоцирует появление 83 патологических состояний, включая диабет, ожирение, гипертонию, инсульт, депрессию и онкологию.

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