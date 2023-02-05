Онколог Черемушкин рассказал, как не допустить развития рака

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Чтобы не допустить развития рака, необходимо соблюдать здоровый образ жизни, а также регулярно проходить обследования. Об этом «Вечерней Москве» рассказал онколог Евгений Черемушкин.

— Здоровый образ жизни и правильное питание являются лучшими методами, чтобы не допустить образования онкологии. Также важно регулярно проходить обследования. Любой человек может иметь с рождения или приобрести в течение жизни фоновую патологию, — пояснил он.

В рамках обследования здоровый человек должен регулярно посещать терапевта и узких специалистов, а также проходить комплексное УЗИ и рентгенологическое исследование грудной клетки. При этом с возрастом программа обследования расширяется. Например, женщины с 35 лет должны делать маммографию на предмет исследования молочной железы.

С 50 лет необходимо делать колоноскопическое исследование кишечной трубки, заключил специалист.

Черемушкин также рассказал «ВМ», кому в большей степени грозит вероятность развития онкологии, если своевременно не обследоваться.