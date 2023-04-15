Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Вялов назвал простой способ очистить кишечник от ядов

Никита Худяков
Общество
Врач Вялов назвал простой способ очистить кишечник от ядов
болит живот, отравление / Фото: https://pixabay.com/ru

В грязном кишечнике развивается воспаление, полипы и дивертикулы. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

— В грязном кишечнике развивается воспаление, полипы, дивертикулы, а там и до рака недалеко, — отметил он.

По словам гастроэнтеролога, нужно очищать желудок каждый день. Для этого необходимо регулярно употреблять продукты, в которых содержится клетчатка. Вялов уточнил, что это углеводы, которые не перевариваются.

Клетчатка содержится в ягодах, кашах, фруктах, практически в любой пище. А в качестве альтернативы можно рассмотреть отруби, яблочный пектин и шелуху семян подорожника, передает «Российская газета».

Наиболее вредный для здоровья вид шоколада — белый, так как в нем отсутствуют определенные вещества. Однако существуют и другие варианты шоколада, которые не очень полезны для здоровья. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Здоровье Врачи Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте