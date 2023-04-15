Врач Вялов назвал простой способ очистить кишечник от ядов

болит живот, отравление / Фото: https://pixabay.com/ru

В грязном кишечнике развивается воспаление, полипы и дивертикулы. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

— В грязном кишечнике развивается воспаление, полипы, дивертикулы, а там и до рака недалеко, — отметил он.

По словам гастроэнтеролога, нужно очищать желудок каждый день. Для этого необходимо регулярно употреблять продукты, в которых содержится клетчатка. Вялов уточнил, что это углеводы, которые не перевариваются.

Клетчатка содержится в ягодах, кашах, фруктах, практически в любой пище. А в качестве альтернативы можно рассмотреть отруби, яблочный пектин и шелуху семян подорожника, передает «Российская газета».

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