Ефимов: В ОЭЗ «Технополис «Москва» начнут выпускать оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Компания «Биокад» запустит на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» производство первого оригинального российского препарата для терапии рассеянного склероза. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Производство наладят на базе фармацевтического комплекса «ПК-137» биотехнологической компании «Биокад». До этого момента препарат будет выпускаться на других производственных площадках предприятия. Компания вложила в разработку и исследования лекарственного средства более миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что фармкомплекс «ПК-137» имеет статус резидента ОЭЗ, что позволяет компании получать налоговые преимущества, а сэкономленные средства направлять на собственное развитие.

Всего на площадке «Алабушево» выпускается 40 препаратов. При этом 29 из них поставляются в рамках заключенного с компанией «Биокад» офсетного договора, подчеркнул Овчинский.

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, способное привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу. Благодаря специальным препаратам пациенты изменяют ее течение, замедляя развитие болезни.

В январе-феврале текущего года в Москве было выпущено на 51,6 процента больше лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Сегодня в столице производят антибиотики и вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, а также онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.