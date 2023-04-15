Ефимов: В ОЭЗ «Технополис «Москва» начнут выпускать оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза
Компания «Биокад» запустит на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» производство первого оригинального российского препарата для терапии рассеянного склероза. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Производство наладят на базе фармацевтического комплекса «ПК-137» биотехнологической компании «Биокад». До этого момента препарат будет выпускаться на других производственных площадках предприятия. Компания вложила в разработку и исследования лекарственного средства более миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что фармкомплекс «ПК-137» имеет статус резидента ОЭЗ, что позволяет компании получать налоговые преимущества, а сэкономленные средства направлять на собственное развитие.
Всего на площадке «Алабушево» выпускается 40 препаратов. При этом 29 из них поставляются в рамках заключенного с компанией «Биокад» офсетного договора, подчеркнул Овчинский.
Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, способное привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу. Благодаря специальным препаратам пациенты изменяют ее течение, замедляя развитие болезни.
В январе-феврале текущего года в Москве было выпущено на 51,6 процента больше лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Сегодня в столице производят антибиотики и вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, а также онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.