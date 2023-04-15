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Сергей Собянин анонсировал строительство магистрали от Третьего транспортного кольца до Люблина

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин анонсировал строительство магистрали от Третьего транспортного кольца до Люблина
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На юго-востоке столицы будет построена магистраль от Третьего транспортного кольца до Люблина через развивающийся район Южного порта. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас магистраль проектируем. Работы начнутся в следующем году. Построим несколько развязок, включающих путепроводы и съезды, реконструируем ближайшие дороги, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что на данный момент эту часть города с центром связывают Люблинская улица и Волгоградский проспект. Строительство новой магистрали разгрузит данные участки дороги и сделает поездки комфортнее и быстрее.

Кроме того, дорога улучшит транспортную доступность в районе бывшей промзоны «Южный порт», написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин анонсировал строительство магистрали от Третьего транспортного кольца до Люблина Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Недавно глава города анонсировал строительство десяти масштабных объектов улично-дорожной сети: автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, два пешеходных моста — через Нагатинский Затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.

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