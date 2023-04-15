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Портал mos.ru назвал пять сервисов для комфортной жизни

Никита Худяков
Город
Портал mos.ru назвал пять сервисов для комфортной жизни
Фото: Unsplash

С помощью сервисов mos.ru горожане в режиме онлайн оплачивают счета за коммунальные услуги, планируют визиты к врачу, оформляют различные документы, устраивают детей в сады и школы и записываются на прием в официальные ведомства.

На портале можно арендовать помещение в музее, библиотеке или Доме культуры, чтобы провести концерт, мастер-класс, выставку или концерт. Также городские сервисы помогут москвичам подобрать для детей подходящий вид спорта.

Одним из самых востребованных и полезных сервисов является «Вывоз ненужных вещей». С его помощью горожане могут быстро избавиться от старой электроники, мебели и даже автомобиля.

Кроме того, можно решать жилищно-коммунальные вопросы с помощью сервиса «Вызов мастера». Он позволяет составить заявку на вызов электрика, сантехника или другого специалиста из управляющей компании. Сервис «Переезд в Москве» помогает организовать и спланировать переезд, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что общее число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,4 миллиона человек. Отмечается, что в основном портал посещают с помощью мобильных устройств и планшетов. Доля таких посетителей составляет 68 процентов.

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