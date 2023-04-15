«Не только IT»: названы профессии, которые будут востребованы летом 2023 года

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В летний период в России обычно пользуются спросом сезонные профессии. Однако в этом году вновь будут популярны некоторые специальности, которые в последнее время стали менее востребованы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал HR-специалист Гарри Мурадян.

По его словам, летом работодатели выставляют большое количество сезонных вакансий.

— В первую очередь будут востребованы сезонные профессии. В частности, это работа с простым разъездным характером деятельности: туризм, аниматоры, организаторы мероприятий для молодежи и так далее.

Кроме того, как отмечает Мурадян, будет востребовано все, что касается продажи оборудования для летних видов деятельности: газонокосилок, рассады и тому подобного.

Заработать этим летом смогут те, кто готов учить других сезонному спорту, уверен специалист:

— На рынке труда будет спрос на тренеров по летним видам спорта: роликам, велосипеду и так далее. Такие виды спорта зимой не так популярны, и летом на них растет спрос.

Собеседник «ВМ» добавил, что также будут пользоваться спросом услуги воспитателей и сотрудников детских лагерей.

Однако есть и другие тенденции на рынке труда, которые не связаны с сезонностью.

— Государство взяло курс на создание технологического суверенитета, поэтому к лету будут востребованы рабочие и инженерные профессии, — поясняет эксперт. — Это специальности, связанные с различными производствами: нефтехимия, мебель, обувь и другое. Набирать сотрудников будет как крупный бизнес, так и небольшие компании: в последние два года государство активно субсидировало развитие молодежного предпринимательства в области производств.

Мурадян подчеркнул, что находящиеся в России IT-специалисты к лету ощутят еще больший спрос. Работодатели, которые ищут сотрудников в критически важных отраслях (например, оборонной промышленности и производстве товаров двойного назначения), заинтересованы в людях, которые находятся в России.

При этом в России становятся все более популярны нейросети, которые могут самостоятельно писать большие части кода. Из-за этого профессия IT-специалиста в будущем может стать менее популярной в стране.