HR-специалист Валинуров рассказал, на какую работу могут рассчитывать россияне старше 50 лет

Фото: shutterstock

Соискатели в возрасте 50 лет и старше всегда пользовались большим спросом на рынке труда благодаря опыту и профессионализму. «Вечерняя Москва» узнала у HR-специалиста Ильгиза Валинурова, на какие специальности обычно берут людей предпенсионного возраста и на какой уровень дохода они могут рассчитывать.

По его словам, на рынке труда существует стереотип, что после 45 лет трудно найти работу, однако это далеко не так.

— Работодатели всегда с уважением относились к опытным людям. Возраст не имеет значения. Гораздо важнее, чего человек добился в профессиональном плане к 50 годам, — заверил Валинуров.

Он подчеркнул, что такие специалисты всегда были и будут востребованы на вакансии в крупные производственные промышленные компании.

— Например, у человека в 35 лет еще нет достаточного опыта, мудрости и знаний, чтобы управлять крупным предприятием. Более того, большинству акционеров фирм 50–60 лет и даже больше. Для них люди на 5–10 лет младше будут предпочтительнее молодых специалистов, — объяснил эксперт.

HR-специалист отметил, что возрастные соискатели могут рассчитывать на работу по своей специальности в любой сфере, кроме информационных технологий.

— Безусловно, в IT-компаниях и сферах, которые связаны с современными информационными технологиями, возраст 50 и более лет является ограничением при приеме на работу. А в традиционном секторе производства, промышленности, продаж, медицине возрастной кандидат не столкнется с трудностями при устройстве, — считает эксперт.

Кандидаты 50+ вполне могут рассчитывать на конкурентноспособную зарплату на рынке, так как оплата труда зависит не от возраста, а от профессиональных качеств и опыта человека, резюмировал собеседник «ВМ».

Валинуров также рассказал в беседе с «ВМ», какие специальности сейчас пользуются наибольшей популярностью.