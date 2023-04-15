Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида для детей от 6 до 11 лет Гам-КОВИД-Вак-Д

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно. Об этом стало известно из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) в субботу, 15 апреля.

— Гам-КОВИД-Вак-Д Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, — отмечается в реестре.

Противопоказаниями является гиперчувствительность к лекарственному препарату с аналогичными компонентами, возраст до шести лет и тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Кроме того, при неинфекционных и острых инфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после ремиссии или выздоровления, передает ТАСС.

3 апреля академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца.