СБР Судана заявили о взятии под контроль президентского дворца и аэропорта

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Силы быстрого реагирования (СБР) Судана взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец) и международный аэропорт Хартума. Об этом в субботу, 15 апреля, говорится в заявлении военизированных формирований.

— Силы быстрого реагирования, обороняясь, нанесли большие потери нападающим силам и сумели взять под контроль аэропорт и базу Мерове. Также агрессоры были изгнаны из штаба лагеря Соба, взят под контроль аэропорт Хартума, — говорится в сообщении.

Дворец Республики является рабочей резиденцией руководителя Судана. РИА Новости сообщает, что звуки боя были слышны в суданской столице Хартуме около военного лагеря СБР.

Ранее СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме. Кроме того, стало известно, что аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений.

ТАСС уточняет, что десятки пострадавших доставляют в центры скорой помощи столицы Судана.

В феврале стало известно, что власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море.