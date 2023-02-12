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AP: Судан разрешит российскому флоту построить базу в Красном море

Евгений Белоусов
В мире
AP: Судан разрешит российскому флоту построить базу в Красном море
Фото: Минобороны РФ

Власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает Associated Press.

— Они (российские представители — прим. «ВМ») сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена, — заявил один из источников агентства.

Утверждается, что соглашение между странами вступит в силу после формирования в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые ратифицируют документ, передает агентство.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Судан. Переговоры с участием Лаврова «застали врасплох западные столицы».

Также Лавров прибыл с первым рабочим визитом в столицу Мали — город Бамако. В африканской стране у главы российской дипломатии была запланирована встреча с президентом переходного периода республики Ассими Гойтой.

В этот же день российский министр получил степень командора национального ордена Мали. Глава малийского МИД Абдулай Диоп отметил, что в лице Лаврова эта награда вручается всему российскому народу и президенту Владимиру Путину.

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