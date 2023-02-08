Bloomberg: Визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Запад был удивлен визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Судан, совпавшим с поездкой послов Евросоюза (ЕС) и США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, визит шести послов в Судан планировался давно, но прошедшие в тот же день переговоры с участием Лаврова «застали врасплох западные столицы». Несмотря на попытки изолировать Россию, она пытается укрепить сотрудничество с африканскими странами, пишет Bloomberg.

Накануне Лавров прибыл с первым рабочим визитом в столицу Мали — город Бамако. В африканской стране у главы российской дипломатии запланирована встреча с президентом переходного периода республики Ассими Гойтой.

В этот же день российский министр получил степень командора национального ордена Мали. Глава малийского МИД Абдулай Диоп отметил, что в лице Лаврова эта награда вручается всему российскому народу и президенту Владимиру Путину.

Глава МИД также побывал с двухдневным визитом в Ираке. В Багдаде Лавров провел переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури аль-Малики.