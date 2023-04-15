В Музее Победы пройдут показы Московского кинофестиваля

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы станет одной из площадок юбилейного, 45-го Московского международного кинофестиваля. С 21 по 27 апреля в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы покажут 14 фильмов.

ММКФ уже не в первый раз выбирает Музей Победы в качестве своей площадки. Представители музея отмечают, что они очень рады возможности предоставить гостям кинотеатра возможность увидеть новые кинокартины от режиссеров из разных стран мира, таких как Индия, Италия, Иран, Мексика, Монголия и другие.

Показы проходят во внеконкурсных программах, таких как «Русский след», «Трудный возраст», «Арт-кор», «Детская анимация», а также в программе документального кино «Свободная мысль».

Показы будут проходить до 27 апреля, в будние дни гостям предложат посмотреть два фильма ММКФ, а в выходные состоятся по три сеанса в день.

Расписание можно уточнить на сайте кинотеатра «Поклонка».

Выставка Музея Победы «Выжить вопреки» откроется 18 апреля на площадке Российского культурного центра в Вашингтоне.