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Около 1,5 миллиона человек принимают участие в общегородском субботнике в Москве

Никита Худяков
Город
Около 1,5 миллиона человек принимают участие в общегородском субботнике в Москве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Около 1,5 миллиона человек принимают участие в общегородском субботнике, который проходит 15 апреля в столице в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Это специалисты Комплекса городского хозяйства, работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители, активное участие принимает население, — сказал он.

По словам заммэра, участникам выдали специальные инструменты и посадочный материал — кустарники, деревья.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Бирюков отметил, что на улицах города сегодня работают около 17 тысяч единиц техники — поливомоечной, уборочной, самосвалов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

20 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.

Петр Бирюков Москва Субботники
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